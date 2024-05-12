استثمار أموال الضمان وسلطة البترا يبحثان التعاون بالقطاع السياحي

الوكيل الاخباري- بحث رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه مع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، آليات التعاون المشترك في القطاع السياحي.

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جاء ذلك خلال لقاء اليوم الأحد، في لواء البترا، بحضور مفوض البنية التحتية والاستثمار الدكتور حمزة علياني، ورئيس هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية الدكتور مؤيد السمان.



واطلع البريزات على واقع استثمارات الضمان الاجتماعي في فندق بيت الضيافة بمدخل المدينة الأثرية التي تديره مجموعة إنتركونتيننتال العالمية (IHG)، إضافة إلى سير العمل في مشروع توسعة وإعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا الذي تجاوزت نسبة إنجازه 90بالمئة.



وقال كناكريه خلال جولة ميدانية على المشروع إن الفندق سيعاد افتتاحه قبل نهاية العام الحالي، متوقعا أن يوفر 200 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى العديد من فرص العمل غير المباشرة في القطاع السياحي والقطاعات الاخرى.



وشملت الجولة مرافق جديدة استحدثت في الفندق منها إنشاء أول قاعة مؤتمرات في مدينة البترا وبمواصفات عالمية، وإعادة تحديث الغرف الفندقية والشاليهات والمرافق العامة لزيادة القدرة الاستيعابية للفندق وتوفير أعلى مستويات الراحة والخدمة المميزة للزوار، إضافة إلى جعل مدينة البترا وجهة رئيسية لسياحة المؤتمرات في منطقة المثلث الذهبي.



وبين كناكرية أن المشروع تضمن أيضا تنفيذ العديد من الأعمال الهندسية والإنشائية التزاما بالمعايير البيئية العالمية، ومعايير حماية منظمة اليونسكو للموقع كون الفندق يقع ضمن مواقع المحمية وفقا لاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي للأمم المتحدة.