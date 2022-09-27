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الثلاثاء، 27-09-2022 06:32 م

استثمار الضمان: بدء عمليات الإنتاج بعد زراعة 30 ألف دونم في المدورة

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الوكيل الاخباري - قالت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، خلود السقاف، إن صندوق استثمار الضمان أكبر مستثمر مالي في الاقتصاد الأردني.

واستعرضت خلال مشاركتها في جلسات منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني الثالث، استثمارات الصندوق القائمة بمختلف القطاعات الحيوية وأبرزها القطاع المصرفي، والتعدين، والسياحة، والسوق المالي والتطوير العقاري، والمناطق التنموية.

وبينت أن الصندوق توجه بعد جائحة كورونا للاستثمار بالقطاع الزراعي، فتم تأسيس شركة خاصة بذلك، إذ تم زراعة 30 ألف دونم بمنطقة المدورة وبدأت عمليات الإنتاج، الى جانب الاستثمار بمشروعات الطاقة المتجددة.

وأشارت السقاف إلى أن الصندوق يهدف لإقامة شراكات جديدة مع مستثمرين استراتيجيين، يتمتعون بالمعرفة الفنية بالعديد من القطاعات المستهدفة ضمن خطته المستقبلية، وأبرزها مشاريع تطوير البنية التحتية، وقطاعات الصناعات الاستخراجية والتحويلية، والصناعات الدوائية والتطوير العقاري والصحة والتعليم والزراعة والسياحة.

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