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السبت، 11-05-2024 12:09 م

استثمار جديد في "الحسين الصناعية" يوفر 50 فرصة عمل

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الوكيل الاخباري- أعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية، اليوم السبت، عن استقطاب استثمار صناعي جديد لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية / الكرك في مجال التعبئة والتغليف بقيمة تصل إلى 3 ملايين دينار أردني سيوفر قرابة 50 فرصة في مراحله التشغيلية.

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ووقع اتفاقية الاستثمار عن شركة المدن الصناعية الأردنية المدير العام عمر جويعد وعن مجموعة شركات البحار الصناعية التجارية الرئيس التنفيذي رائد التكروري.


وقال جويعد إن هذا الاستثمار يضاف إلى قائمة الاستثمارات المتميزة والنوعية التي استقطبتها الشركة لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية. لافتا إلى أن استقطاب هذا الاستثمار دليل على نجاح البيئة الاستثمارية التي تتمتع بها المدينة كما هي باقي المدن الصناعية التي تتبع للشركة والمتوزعة على مختلف محافظات المملكة، حيث تقدم الشركة فيها مجموعة من الحوافز والمزايا الاستثنائية.

 

وبين أنه أوّل استثمار يستفيد من الحافز الاستثماري الاخير الذي أعلنته شركة المدن الصناعية الشهر الماضي، وشمل خصما بنسبة 20 بالمئة على سعر بيع الأراضي مع إمكانية التقسيط لفترة تصل الأربع سنوات، إضافة إلى استفادته من الحوافز الاخرى الممنوحة في المدينة.

 

وكشف جويعد عن ارتفاع عدد الشركات المستثمرة في مدينة الحسين الصناعية لتصل الى 45 شركة وفرت من خلالها 872 فرصة عمل باستثمار يتجاوز 48 مليون دينار.

 




 

 


 

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