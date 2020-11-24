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الثلاثاء، 24-11-2020 12:10 م

استثناء الأردنيين المسافرين للصين من هذا الفحص

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الوكيل الإخباري - اعلنت السفارة الصينية في عمان، عن استثناء المواطنين الاردنيين الراغبين بالسفر الى الصين من فحص تحليل الأجسام المضادة( آي جي أم)، من الشروط المطلوبة لمنح الشهادة الصحية اللازمة من السفارة الصينية في عمان مؤقتا، لحين توفره في المملكة.

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وقالت السفارة في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء، حول متطلبات فحوص كورونا اللازمة للسماح للمواطنين الأردنيين بدخول الأراضي الصينية، ان هذا الاستثناء يأتي لتمكين المواطنين الأردنيين من الصعود للطائرة والسفر مباشرة الى الصين.


وأضافت انه في حال مرور المسافر الأردني في دولة ثالثة (ترانزيت)، فإنه يتوجب عليه القيام بفحص( آي جي أم)، وارفاقه مع باقي الفحوص الأخرى وتسليمه للسفارة او القنصلية الصينية في دولة المرور، للحصول على الشهادة الطبية لتمكينه من متابعة رحلته الى الصين.


 




 

 


 

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