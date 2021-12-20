استثناء حكومي لطرح عطاء التنقيب عن الفوسفات في الريشة

الوكيل الإخباري - وافق رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على طلب وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة لمنح استثناء بشأن طرح عطاء التنقيب عن الفوسفات بالتعاون مع القطاع الخاص في المنطقة الشرقية، وذلك لأنه بعد 15 تشرين الثاني يتم إيقاف العطاءات الحكومية.



وقال الخرابشة، إن القطاع الخاص سيقوم بالتنقيب لمصلحة الوزارة لتقوم الأخيرة بتحليل العينات.



وأكد أنّ الوزارة بدأت في الرابع من الشهر الجاري ببرنامج للتنقيب عن الفوسفات بالمنطقة الشرقية "الريشة" مع التأكيد أن المسوحات الجيوفيزيائية أشارت إلى وجود كميات من الخام الفوسفات.

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