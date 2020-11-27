استثناء محطات محروقات جديدة من الحظر

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الجمعة، عن محطات المحروقات المستثناة من حظر التجول الشامل، الذي يستمر حتى صباح السبت.





كما تم استثناء محطات محروقات أهلية (مملوكة لافراد)، موزعة في مختلف محافظات المملكة.



ونشرت أسماء المحطات المستثناة والتي جاءت على النحو الآتي:

المحطات التابعة لشركة جوبترول: 1- محطة الاستقلال (1) عمان العاصمة، 2- محطة الهاشمية في الزرقاء 3- محطة قنازع-زيزيا عمان العاصمة 4- محطة قوس النصر في جرش 5- محطة المفرق البلد في المفرق، 6- محطة الحصن في إربد، 7- محطة الكرك المركزية في الكرك، 8- محطة القويرة في العقبة، 9- محطة الشوبكي - طريق المطار في العاصمة، 10- محطة الأشرفية للمحروقات في العاصمة ، 11- محطة خلدا 1 في العاصمة، 12- محطة العقبة 1 / أبناء كمال في العقبة، 13- محطة بيتولا لإدارة محطات المحروقات في العاصمة، 14- محطة قولف عنجرة في عجلون، 15- محطة المفرق / العيطان في المفرق.

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ومحطات تابعة لشركة المناصير: 16- محطة البوتاس في الكرك، 17- محطة الجيزة في عمان، 18- محطة الشيدية في معان، 19- محطة الطريق الخلفي في العقبة، 20- محطة المطار في عمان، 21- محطة الطنيب في عمان، 22- محطة ش. الشريف حسين في العقبة، 23- محطة وادي رم في العقبة – الراشدية، 24- محطة إربد في إربد، 25- محطة خو في الزرقاء، 26- محطة مطار العقبة في العقبة.



محطات تابعة لتوتال: 27- محطة اليادودة 1 في اليادودة، 28- محطة مجمع الباصات في إربد - دوار الثقافة، 29- محطة الزرقاء الجنوبي في جبل طارق، 30- محطة القويرة في القويرة، 31- محطة رأس النقب في رأس النقب، 32- محطة الحمر في الحمر – الفحيص، 33- محطة غور الصافي في غور الصافي، 34- محطة القطرانة في القطرانة، 35- محطة ماهر حسونة في الرصيفة، 36- محطة نايفة شارع بغداد الدولي، 37- معان الجديدة في معان المدينة، 38- أمواج في العقبة، 39- السعد في عمان، 40- محطة صويلح في صويلح، 41- محطة حازم قطيشات في شارع الحزام.











