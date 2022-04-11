استحداث تأشيرة دخول جديدة للمملكة مدتها خمس سنوات

الوكيل الإخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الاثنين، استحداث تأشيرة جديدة للدخول الى المملكة لمدة خمس سنوات ولعدة سفرات، بهدف تسهيل الإجراءات وتبسيطها؛ بما يسهم في جذب السياح والمستثمرين ورجال الأعمال، وتحقيق التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

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وتضمن القرار أيضا، السماح بمنح الحاصلين على هذه التأشيرة إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من خلال المراكز الحدودية مباشرة، عند كل مرة يدخل حاملها إلى المملكة.



وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها تعمل ومن خلال لجان فنية متخصصة على مراجعة إجراءاتها باستمرار؛ بما يعزز مساهمتها الحقيقية ودورها الوطني لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار، وإيجاد البيئة الآمنة للمستثمرين وتبسيط الإجراءات الخاصة بتنقلهم من وإلى الأردن.