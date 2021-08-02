الإثنين 02-08-2021
الوكيل الاخباري

استحداث تخصصات جديدة في جامعة العلوم والتكنولوجيا

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الإثنين، 02-08-2021 07:29 م

استحداث تخصصات جديدة في جامعة العلوم والتكنولوجيا

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الوكيل الاخباري - قال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور صائب خريسات، إن مجلس التعليم العالي وافق على استحداث أربعة تخصصات جديدة في الجامعة في برنامجي البكالوريوس والماجستير، اعتباراً من العام الدراسي المقبل.اضافة اعلان


وقال خريسات لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن التخصصات المستحدثة واحد منها في برنامج الماجستير هو تخصص تكنولوجيا الأشعة، وثلاثة في برنامج البكالوريوس هي تخصصات: تكنولوجيا التخدير، العلاج التنفسي في قسم العلوم الطيبة المساندة في كلية العلوم الطبية التطبيقية، والأمن السيبراني في كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات.

 




 

 


 

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