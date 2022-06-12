استحداث تخصص ماجستير الصناعات التعدينية بالطفيلة التقنية

الوكيل الاخباري - قال رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور عمر المعايطة إن مجلس التعليم العالي وافق أخيرا ، على استحداث ماجستير هندسة الصناعات الكيميائية والتعدينية في جامعة الطفيلة التقنية.



واضاف في تصريح صحفي ان الجامعة تسعى للإرتقاء بمدخلات التعليم التقني والهندسي وتجويد مخرجاته بتكاتف جهود أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، وبدعم وتوجيه متواصل من إدارة الجامعة لوضع الجامعة في مضمار التنافس مع كبريات الجامعات المحلية والعالمية.



واضاف الدكتور المعايطة أنه سيتم التدريس في تخصص ماجستير هندسة الصناعات الكيميائية والتعدينية مطلع العام الدراسي 2022 /2023 بعد إعتماده من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

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