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الأربعاء، 17-03-2021 11:37 ص

استحداث خدمة الكترونية جديدة في الغذاء والدواء

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الوكيل الإخباري- أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات عن استحداث المؤسسة لخدمة الكترونية جديدة تتمثل بواجهة استعلام التعهدات الخاصة باستيراد وتصدير الادوية من خلال رابط متلقي الخدمة الالكتروني /http://application.jfda.jo/DrugApps الذي أطلقته المؤسسة مؤخرا لتقديم المعاملات الدوائية الكترونيا. 

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وأوضح مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم، أن هذه الخدمة تتيح لمتلقي الخدمة معرفة رقم الدفع الالكتروني للتعهدات الصادرة عن قسم الاستيراد والتصدير في مديرية الدواء ودفع الرسوم المترتبة على المعاملة الكترونيا من خلال نظام اي فواتيركم لاستكمال  اجراءاتها  وتوفير وصل يوضح حالة الدفع إلالكتروني بالإضافة الى إرسال رسالة نصية بالتفاصيل الخاصة بالطلب.

 

إلى ذلك أضاف مهيدات أن هذه الخدمة، التي تم تنفيذ اتمتتها من قبل وحدة تكنولوجيا المعلومات، تأتي لغايات تبسيط وتسريع الاجراءات على متلقي الخدمة وبما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وتماشيًا مع الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسة للحفاظ على صحة وسلامة متلقي الخدمة في ظل الظروف الوبائية الراهنة المتعلقة بجائحة كورونا.


 




 

 


 

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