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الخميس، 16-12-2021 06:30 م

استحداث عيادة معالجة العصب والتركيبات السنية في مستشفى جرش الحكومي

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الوكيل الاخباري - أعلن مدير مستشفى جرش الحكومي، الدكتور صادق العتوم، اليوم الخميس، عن استحداث عيادة جديدة لمعالجة العصب والتركيبات السنية داخل مستشفى جرش الحكومي.

وقال العتوم، في تصريح صحفي، إن استحداث العيادة جاء بهدف تقديم خدمات نوعية في مجال العصب والمعالجة التحفظية للأسنان، والتقليل من عمليات خلع للأسنان، بالإضافة إلى تجهيز أطقم أسنان من خلال عيادة التركيبات السنية داخل مختبر متخصص في المستشفى.

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