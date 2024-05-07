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الثلاثاء، 07-05-2024 08:18 ص

استحداث عيادتين بمستشفى الأميرة رحمة التعليمي لطب الاطفال

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الوكيل الاخباري - قال مدير مستشفى الأميرة رحمة التعليمي لطب الأطفال الدكتور زيدون الشرمان، إن المستشفى استحدث عيادة للمناعة والحساسية، وعيادة لأمراض الروماتيزم (آلام العظام) للأطفال؛ وذلك حسب الاتفاقية الموقعة مع جامعة اليرموك.

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وبين الشرمان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أن المستشفى وفرّ أخصائيا لعيادة المناعة والحساسية خلال يومين في الأسبوع، وأخصائيا لعيادة الروماتيزم ليوم واحد من كل أسبوع داخل المستشفى في قسم العيادات، مؤكداً أن وزارة الصحة تولي اهتماما كبيرا للأطفال المرضى عبر توفير التخصصات الطبية كافة لهم في المستشفى.


وأشار إلى أن قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى استقبل خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 30474 حالة مرضية وتم إدخال 4285، وأجريت 365 عملية جراحية.


وأضاف، أنه تم تصوير 15844 صورة شعاعية، وإجراء 453485 فحصا مخبريا وراجع قسم العيادات 11223 طفلا.


وقال إن سعة المستشفى 150 سريرا منهم 40 حاضنة أطفال، مؤكدا أن قسم الإسعاف والطوارئ يستقبل المرضى على مدار الساعة، ويضم أخصائيين من حملة البورد الأردني وقسما للعناية الحثيثة مزودا بأحدث الأجهزة الطبية، مؤكدا أن المستشفى يسعى دائما للتطوير والتحديث ومواكبة التكنولوجيا وتسخيرها لتسهيل الإجراءات الطبية وتذليلها لخدمة المجتمع وتقديم الخدمة الطبية المثلى والرعاية الصحية الأكمل للأطفال المرضى والمراجعين.


 




 

 


 

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