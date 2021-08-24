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الثلاثاء، 24-08-2021 06:18 م

استحداث قسم للتدريب في اتحاد جمعيات إربد الخيرية

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الوكيل الاخباري - استحدث اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة إربد مركزا للتدريب، يعنى بعقد الورش والدروات التدريبية، التي تسهم في تمكين الجمعيات، وبناء قدراتها البرامجية والمالية والمحاسبية.

وأشار رئيس الاتحاد الدكتور معين الشناق في حفل افتتاح القسم إلى الأهداف من إنشاء هذا القسم، والأنشطة التي ستنفذ من خلاله، ودوره الذي سينعكس على الجمعيات الخيرية والمنتفعين، من خلال عقد الدورات والورش التعليمية.

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