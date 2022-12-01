استحداث ماجستير علم الأدوية في جامعة العلوم والتكنولوجيا

الوكيل الإخباري - وافق مجلس التعليم العالي على استحداث برنامج الماجستير في علم الأدوية والعلاجات التجريبية، في كلية الصيدلة بجامعة العلوم والتكنولوجيا اعتبارا من العام الدراسي المقبل.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم إن استحداث البرنامج يأتي تماشيا مع سياسة الجامعة لمواكبة التخصصات والعلوم الحديثة، وحاجة سوق العمل للكفاءات والخبرات في مجالات علم الأدوية والعلاجات التجريبية التي شكلت الدافع الرئيس لاستحداث هذا البرنامج.



بدوره، قال عميد كلية الصيدلة الدكتور ساير العزام، إن استحداث التخصص جاء ليحقق المعرفة والخبرة عند الطلبة، عبر تمكينهم من الإلمام بتفاصيل مجموعات الأدوية المختلفة، وبيان الجوانب المختلفة للحركية الدوائية وديناميكية الدواء، بالإضافة إلى تمكين الطلبة من فهم المبادئ والأساليب الرئيسة للبحث في العلاجات التجريبية من عدة جوانب، مثل اكتشاف الأدوية ومراحل تطويرها المبكرة، وأدوات تطوير الأدوية، وموضوعات تتعلق باستقلاب الأدوية والسمية والفعالية.



يذكر أن البرنامج يبحث في مبادئ علم الأدوية، ودمجها مع أحدث التطورات في العلوم الطبية الحيوية الأساسية لعلاج العديد من الحالات المرضية، وفهم النظريات والمبادئ الأساسية اللازمة لعلم الأدوية والعوامل التي تؤثر على الاختلافات بين الأدوية.