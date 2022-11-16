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الأربعاء، 16-11-2022 09:17 م

استحداث ماجستير قانون وبكالوريوس علم الحاسوب في البلقاء التطبيقية

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد فخري العجلوني ان مجلس التعليم العالي وافق على طلب الجامعة باستحداث برنامج ماجستير القانون في تخصص القانون الخاص في كلية الحقوق وبرنامج البكالوريوس في تخصص علم الحاسوب / انترنت الأشياء في كلية الحصن الجامعية.

وأضاف العجلوني ان استحداث هذه التخصصات في الجامعة يأتي في إطار المراجعة الشاملة للتخصصات والبرامج التي تطرحها وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والوظائف المطلوبة والتغير المتسارع والكبير في عالم التكنولوجيا.

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