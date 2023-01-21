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السبت، 21-01-2023 12:07 م

استحداث معهد للتدريب المهني والتقني في البادية الشمالية

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الوكيل الإخباري - قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، السبت، استحداث معهد للتدريب المهني والتقني في البادية الشمالية والذي جاء وفقا لتوجيهات ورؤى جلالة الملك عبد اللّه الثاني، المتعلقة بأهمية تمكين الشباب وتأهيلهم للانخراط بسوق العمل.

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كما يأتي القرار ضمن خطة مؤسسة التدريب المهنيّ التطويرية التي تتماشى مع خطة المؤسسة الاستراتيجية التي ترمي إلى استحداث مراكز متميزة للتدريب المهني والتقني لخدمة شباب وشابات البادية الشمالية، وتوفير خدمات التدريب المناسبة المبنية على احتياجات سوق العمل بهدف تقليل نسب البطالة.


من جهته، أكّد مدير عام مؤسسة التدريب المهني أحمد الغرايبه، حرص المؤسسة للوصول إلى مختلف مناطق المملكة خصوصا الأطراف من خلال الشراكة مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لإنشاء معاهد متميزة للتدريب المهني والتقني لتعمل مع معاهد التدريب المهني البالغ عددها 35 معهدا والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة، لتقديم التدريب النوعي المتميز للشباب الأردني.

 




 

 


 

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