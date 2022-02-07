استراتيجيات جديدة لحملات التفتيش في المملكة

الوكيل الاخباري - اكد وزير العمل نايف استيتية أنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية وفق استراتيجيات جديدة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تستهدف كل أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات .



ووفق الوزير ان ذلك بهدف التأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تصب في مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم وصولا إلى مُعالجة التشوهات التي يُعاني منها سوق العمل.

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