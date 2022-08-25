الخميس 25-08-2022
الوكيل الاخباري

تغيير موعد اعلان نتائج الشامل في المملكة

المياه: ضبط 3 اعتداءات في مناطق الشونة الجنوبية - صور

الخدمات الطبية: وقف استقبال المرضى في العيادات الخارجية بضاحية الأمير راشد لأسبوعين

ضريبة الدخل توضح الغاية من تحميل الفواتير على (تطبيق فواتيري)

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة إيرلندا

وفاتان و 18 إصابة بحادث لحافلة معتمرين عُمانيين في السعودية

انخفاض جديد على أسعار الحديد والاسمنت الخميس

100 شخص من مشاهير السوشيال ميديا قدموا إقراراتهم الضريبية

نقابة الأطباء: أطباء يصرفون أدوية لها علاقة بالإدمان تحت ضغط المرضى

تقرير دولي: الطلب على النفط مستمر لعقد قادم من الزمن على الأقل

الخميس، 25-08-2022 01:12 م

استشارية الأطباء تطالب بسحب مشروع قانون المجلس الطبي

pharma-d


الوكيل الإخباري - طالبت الهيئة الاستشارية في نقابة الأطباء، بسحب مشروع قانون المجلس الطبي المعروض على مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه بهدف تجويده.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع للهيئة في الملتقى العلمي للنقابة أمس الأربعاء، بحضور وزراء صحة ونقباء سابقين ومدراء مستشفيات ورؤساء جمعيات علمية في النقابة وعمداء كليات طب، خصص لمناقشة التحديات التي تواجهها النقابة.


وقال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، إن النقابة تواجه تحديات كثيرة، وتسعى للاستفادة من الخبرات الموجودة لحل تلك المشاكل، وأبرزها صندوق التقاعد وصندوق التكافل والصندوق التعاوني وقانون المجلس الطبي وقانون المسؤولية الطبية والاعتداء على الأطباء وتعديل قانون النقابة.


وأضاف، أن النقابة بصدد تعديل قانونها لتصبح للهيئة الاستشارية صفة قانونية، وتكون قراراتها تمثل الهيئة العامة وحلقة وصل بين النقابة والقطاعات الطبية في محافظات المملكة.


وأشار إلى أن قانون المسؤولية الطبية عرض على رئيس المجلس القضائي، حيث طُلب تجميد العمل بقانون المسؤولية الطبية، إلى حين وضع الإجراءات التي يحاسب على أساسها الطبيب.


وحول قانون المجلس الطبي المعروض على مجلس النواب، بين الزعبي أن النقابة تطالب بسحبه وإعادة صياغته، خاصة أن النقابة لم تستشر عند صياغته، وفيه العديد من المواد المتناقضة، داعيا إلى تشكيل لجنة لكل ملف من الملفات الساخنة التي تواجه النقابة، وتحديد مواعيد لمناقشتها.


من جهتهم، أكد متحدثون ضرورة تعديل قانون المجلس الطبي، ولاسيما المادة 17، والحفاظ على البورد الأردني، لأن المساس به يضر بسمعة القطاع الطبي والأطباء.


وأضافوا أن هناك تحركا نيابيا لتشكيل لجنة للخروج من المأزق الذي سببه مشروع القانون بعد لقاء أصحاب العلاقة، وأن هناك بوادر إيجابية للوصول إلى توافق من خلال التفريق بين منح شهادة المزاولة وشهادة البورد، بحيث من يريد ممارسة الاختصاص داخل المملكة يجب إخضاعه لامتحان مزاولة لا علاقة له بشهادة البورد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
888888992

جامعة مؤتة تشارك في المؤتمر الدولي حول الوسطية

6307104618920

تغيير موعد اعلان نتائج الشامل في المملكة

WhatsApp Image 2022-08-25 at 2.19.46 PM

بحث التعاون وتبادل الخبرات بمجال التعليم العالي مع دول مجلس التعاون الخليجي

301380170_1145109219550903_7575195363594993878_n

المياه: ضبط 3 اعتداءات في مناطق الشونة الجنوبية - صور

ministry-of-education

تربية الأغوار الجنوبية تفتتح معرض الاقتصاد المنزلي

download

الخدمات الطبية: وقف استقبال المرضى في العيادات الخارجية بضاحية الأمير راشد لأسبوعين

أخبار متعلقة
ادمان-الأدوية

نقابة الأطباء: أطباء يصرفون أدوية لها علاقة بالإدمان تحت ضغط المرضى

Untitled-design-23

نقابة الأطباء: مشروع قانون المجلس الطبي الأردني يحتاج لإعادة صياغة

178ff243-910c-474d-bc12-af1c721275b8

الطعاني رئيسا لجمعية الصحة العامة

WhatsApp Image 2022-07-25 at 12.15.58 PM

الخصاونة: المؤسسات الرقابية والأجهزة الأمنية يجب أن تبقى محايدة

441768_1_1642439840

نوفان العجارمة يكتب: مشروع قانون حقوق الطفل يتفق وأحكام الدستور

0hU65fQT9XRKe4vbDQuQyTyc4iO3liazodRCfhEw

تعديل جديد على قانون منطقة العقبة الاقتصادية