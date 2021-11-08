الإثنين 08-11-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

لجنة الاوبئة تدعو لأخذ جرعة ثالثة معززة

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع وزيرة خارجية النرويج

هيئة الاعتماد تبحث التعاون المشترك مع اعتماد الكليات الدولية

استشاري يحذر من انتكاسة وبائية شديدة جدا بالاردن

وزير العمل يبحث مع نظيره العراقي التعاون في المجالات العمالية

حملة لإعطاء لاجئين سوريين لقاح كورونا في المخيم الإماراتي الأردني

وزير الصحة : لا تراجع عن التعليم الوجاهي

الحكومة : الوضع الوبائي لا يزال تحت السيطرة

مصدر : لا رحيل للحكومة

الإثنين، 08-11-2021 03:33 م

استشاري يحذر من انتكاسة وبائية شديدة جدا بالاردن

كورونا 6


 الوكيل الاخباري - حذّر استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة، من تزامن ثلاث فيروسات مع دخول فصل الشتاء تهدد الجهاز التنفسي وهي الانفلونزا الموسمية وانفلونزا الخنازير وكورونا.

وأضاف في تصريحات صحفية إن الوضع الوبائي بالمملكة سيء جدا، حيث أن ارتفاع المؤشرات يشي بأن الانتكاسة الوبائية ستكون شديدة جدا، مشيرا إلى أن نسبة الدخولات أكبر من نسبة الخروج، ونسبة الفحوصات الايجابية قفزت إلى 6,5%، مرجّحا أن تكون أرقام الاصابات أعلى مما هو معلن.

وقال إن التعامل مع الوضع الوبائي الحالي يحتاج إلى سرعة باتخاذ القرار وعدم الركون إلى أن نسبة التطعيم مرتفعة، مشيرا إلى أن النسبة المستهدفة لم تصل للحد المطلوب وهي من أدنى النسب عالميا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الصفدي

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع وزيرة خارجية النرويج

w

هيئة الاعتماد تبحث التعاون المشترك مع اعتماد الكليات الدولية

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

وزير العمل يبحث مع نظيره العراقي التعاون في المجالات العمالية

f

حملة لإعطاء لاجئين سوريين لقاح كورونا في المخيم الإماراتي الأردني

مدرسة

وزير الصحة : لا تراجع عن التعليم الوجاهي

كورونا الوكيل

الحكومة : الوضع الوبائي لا يزال تحت السيطرة

أخبار متعلقة
820213175742254335584

تحذير من دخول الاردن موجة جديدة بكورونا

1020219154922928787021

تحذير من انتكاسة وبائية جديدة بالاردن