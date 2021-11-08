استشاري يحذر من انتكاسة وبائية شديدة جدا بالاردن

الوكيل الاخباري - حذّر استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة، من تزامن ثلاث فيروسات مع دخول فصل الشتاء تهدد الجهاز التنفسي وهي الانفلونزا الموسمية وانفلونزا الخنازير وكورونا.



وأضاف في تصريحات صحفية إن الوضع الوبائي بالمملكة سيء جدا، حيث أن ارتفاع المؤشرات يشي بأن الانتكاسة الوبائية ستكون شديدة جدا، مشيرا إلى أن نسبة الدخولات أكبر من نسبة الخروج، ونسبة الفحوصات الايجابية قفزت إلى 6,5%، مرجّحا أن تكون أرقام الاصابات أعلى مما هو معلن.



وقال إن التعامل مع الوضع الوبائي الحالي يحتاج إلى سرعة باتخاذ القرار وعدم الركون إلى أن نسبة التطعيم مرتفعة، مشيرا إلى أن النسبة المستهدفة لم تصل للحد المطلوب وهي من أدنى النسب عالميا.

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