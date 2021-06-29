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استشاري يوضح حول دراسات بشأن خلط لقاحي أسترازينيكا و فايزر

الثلاثاء، 29-06-2021 07:46 م

استشاري يوضح حول دراسات بشأن خلط لقاحي أسترازينيكا و فايزر

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الوكيل الاخباري - قال استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة ان هناك دراسة أجريت في ألمانيا على الخلط بين اللقاحين "أسترازينيكا وفايزر"، حيث أعطيت الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا والجرعة الثانية من لقاح فايزر، فتبين أن الاستجابة المناعية لدى 250 شخصا أكثر من الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح المتجانس "أي من نفس المطعوم"، مؤكداً أن هذا الأمر مايزال قيد البحث والدراسة عالمياً.اضافة اعلان


ولفت في تصريحات صحفية إلى أن جامعة أكسفورد أجرت دراسة عكسية، حيث أعطيت الجرعة الأولى من لقاح فايزر، والجرعة الثانية أسترازينيكا، وتبين أن الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح غير المتجانس أبلغوا عن أعراض جانبية أكثر من الأشخاص الذي حصوا على اللقاح المتجانس.

وطالب الطراونة، وزير الصحة الدكتور فراس هواري بالتريث قبل اتخاذ قرار خلط المطاعيم، نظرا لعدم اعتماده من منظمة الصحة العالمية، وعدم اعتماده إلا في دولة واحدة وهي كندا، إذ قامت بخلط لقاح استرزينكا بالجرعة الأولى وفايز بالجرعة الثانية، ولم يقرّ من قبل أي جهة أخرى.

 




 

 


 

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