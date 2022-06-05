الأحد 05-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بيان ثانٍ من العلوم والتكنولوجيا عن شكاوى "التحرش"

الأوقاف : اطلاق برنامج المساكن للأسر العفيفة

مكافحة المخدرات: جرعة واحدة من الهيروين تجعلك مدمنا

توزيع الكهرباء: اعتداءات على الشبكة في القطرانة - صور

اغلاق مطعمين احترازيا في جرش بعد تسمم 41 شخصاً في بكتيريا "إي كولاي"

الأوقاف لـ "الوكيل" : لا مستنكفين عن اداء فريضة الحج هذا العام

الاحتلال يتمركز على الحدود اللبنانية الجنوبية ويطلق الرصاص

فيروسات معوية تسبب القيء والإسهال شكى من الاصابة بها العديد من المواطنين مؤخراً

التربية تعلق حول رفع الرسوم الدراسية في مدارس خاصة

بوتين: روسيا ستضرب أهدافا جديدة في حال تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا

الأحد، 05-06-2022 10:25 ص

استشهاد طيارين اثنين إثر سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو في إربد

قواتتتتت


الوكيل الإخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح الأحد، تعرضت إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (Grob) إلى خلل فني أثناء جولة تدريبية، مما أدى إلى سقوطها في أرض خالية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد.

اضافة اعلان


وبين المصدر أنه نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين، والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد أن تم نقلهم إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الأول الجامعي.


وتنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيدين، لتسأل الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلهم وذويهم ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب، إنا لله وإنا اليه راجعون.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
629c89b4f0e52

بيان ثانٍ من العلوم والتكنولوجيا عن شكاوى "التحرش"

شعار_إربد_٢٠٢٢

أمسية شعرية احتفالا بإربد عاصمة للثقافة العربية

image (56)

العيسوي يقدم واجب العزاء بالشهيد الجوابرة

1120191514342666367012

الأوقاف : اطلاق برنامج المساكن للأسر العفيفة

Damage-of-heroin

مكافحة المخدرات: جرعة واحدة من الهيروين تجعلك مدمنا

285909700_3243737445905863_5951934723182396222_n

توزيع الكهرباء: اعتداءات على الشبكة في القطرانة - صور

أخبار متعلقة
image (42)

حماية الطفولة تحتفل باليوم العالمي للأسرة في إربد

520221221139996861070

انطلاق أنشطة وبرامج منوعة بمراكز شبابية في إربد

34627454-1651740918836

إغلاق طريق إربد - الزرقاء أمام المركبات بالاتجاهين

4202228111436616593402

إخماد حريق مركبة في الشونة الشمالية

520229155140895476964

إربد : اختتام فعاليات دورة تدريبية متخصصة بعنوان راجع درسك

w

زراعة إربد تدعو المواطنين لزراعة الحدائق المنزلية