استطلاع الوكيل : 59% لم يفضلوا التوقيت الشتوي

الوكيل الإخباري - طرح موقع "الوكيل الإخباري" استطلاع رأي عام حول التوقيت الشتوي في المملكة وبحسب الاستطلاع أظهرت النتائج أن 41% من المشاركين يفضلون التوقيت الشتوي .

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وبنسبة 59 % من المشاركين أشاروا إلى أنهم لم يفضلوا التوقيت الشتوي .



وكان التوقيت الشتوي بدأ ليلة الخميس 28 تشرين الأول الماضي بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة.



وسيستمر العمل بالتوقيت الشتوي لهذا العام (2021)، ما يقارب 4 أشهر حتى يعود العمل مجدداً الى التوقيت الصيفي، بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة اعتبارا من منتصف ليلة آخر يوم خميس من شهر شباط/ فبراير من كلّ عام، بحسب التعديل الذي أقرّه مجلس الوزراء.

