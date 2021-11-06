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السبت، 06-11-2021 03:20 م

استطلاع الوكيل : 59% لم يفضلوا التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي


الوكيل الإخباري - طرح موقع "الوكيل الإخباري" استطلاع رأي عام حول التوقيت الشتوي في المملكة وبحسب الاستطلاع أظهرت النتائج أن 41% من المشاركين يفضلون التوقيت الشتوي .

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وبنسبة 59 % من المشاركين أشاروا إلى أنهم لم يفضلوا التوقيت الشتوي .


وكان التوقيت الشتوي بدأ ليلة الخميس 28 تشرين الأول الماضي بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة.


وسيستمر العمل بالتوقيت الشتوي لهذا العام (2021)، ما يقارب 4 أشهر حتى يعود العمل مجدداً الى التوقيت الصيفي، بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة اعتبارا من منتصف ليلة آخر يوم خميس من شهر شباط/ فبراير من كلّ عام، بحسب التعديل الذي أقرّه مجلس الوزراء.


 




 

 


 

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