استطلاع: تدني الرواتب والبطالة والفقر أهم المشكلات التي تواجه الأردنيين

الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع للرأي أطلقه مركز الدراسات الاستراتيجية، اليوم الأربعاء، أن حوالي ربع الأردنيين 27% يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الإيجابي، مقارنة بـ 18% كانوا يعتقدون بذلك في استطلاع نيسان 2022، فيما يعتقد 66% أن الأمور تسير بالاتجاه السلبي.

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وأشار الاستطلاع إلى أن أهم الأسباب التي دعت المواطنين إلى الاعتقاد بأن الأمور تسير في الاتجاه السلبي هي ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، وارتفاع نسب البطالة والتخبط الحكومي في اتخاذ القرارات.



وقالت الغالبية أن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب والبطالة والفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة مازالت تتصدر قائمة أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري، بالإضافة الى تدني مستوى الخدمات بصفة عامة.



ويرى 21% أن تردي مستوى الخدمات الحكومية بصفة عامة (الصحة، التعليم، الطرق، البنية التحتية) هي أهم مشكلة غير اقتصادية تواجه الأردن وعلى الحكومة حلها ، فيما يجد 18% أن التحديات الأمنية الداخلية هي أهم مشكلة، و8% يعتقدون أن الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية هي أهم المشاكل غير الاقتصادية التي تواجه الأردن وعلى الحكومة التعامل معها، فيما أفاد 23% أن الأردن لا يواجه أي تحديات غير اقتصادية.



ووافق حوالي ثلث الأردنيين 35% على العبارة ( الحكومة تفعل/تقوم كل ما بوسعها لتقديم الخدمات للمواطنين)، فيما لا يوافق على ذلك 65% من الأردنيين.

وقال الاستطلاع إن 80% من الأردنيين يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الاخبار المحلية، فيما يعتمد 36% منهم على التلفاز، و3% على المواقع الإخبارية.