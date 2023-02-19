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الأحد، 19-02-2023 10:44 ص

استطلاع للوكيل: 87 % من المواطنين يعتقدون أن فواتير الكهرباء لديهم ارتفعت الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - بيّن استطلاع رأي نفذه "موقع الوكيل الاخباري" وشارك فيه المئات من المواطنين، أن 87% من المشاركين بالاستطلاع قالوا إن فاتورة الكهرباء المنزلية لديهم خلال شهر كانون الثاني الماضي قد ارتفعت.

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وبحسب الإستطلاع، قال 13% من المستطلع آراؤهم إن فواتير الكهرباء لديهم لم ترتفع وبقيت ضمن معدلها الطبيعي.

وقالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في وقتٍ سابق إن فاتورة الكهرباء ترتفع خلال فصل الشتاء للاعتماد على أجهزة التدفئة الكهربائية واستخدامها لوقت أطول، دون أن يتحمل المواطن أي كُلف على الفاقد.


 




 

 


 

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