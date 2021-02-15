استعدادات المصفاة للمنخفض الجوي المتوقع خلال الأيام القادمة

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





أكدت شركة مصفاة البترول الأردنية على قدرتها الكاملة لتوفير كافة الطلبات التي تصل اليها يومياً من المشتقات النفطية وأسطوانات الغاز المنزلي.وبينت الشركة على أنه وبالرغم من جاهزيتها التامة على مدار العام لتلبية احتياجات المملكة من المشتقات النفطيّة، إلا أنها تقوم بإجراءات إضافيّة استعدادا لموسم الشتاء وللمنخفضات الجوية.كما وأكدت الشركة على أنه يتوفر لديها مخزون كافي من النفط الخام والكاز والديزل والبنزين والغاز المسال في مواقعها المختلفة في كل من العقبة وعمان والزرقاء واربد.وبينت الشركة على أن العمل في تحميل المحروقات في فصل الشتاء وخلال العواصف الثلجيّة يستمر على مدار الساعة بما في ذلك أيام العطل الرسميّة إذا استدعت الحاجة لذلك.كما أن محطات تعبئة الغاز الثلاث المملوكة للمصفاة في عمّان والزرقاء واربد تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها لتلبية جميع الطلبات التي تصل اليها طيلة اليوم.