استعدادات مبكرة لمديرية لواء قصبة اربد للعام الدراسي المقبل

الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد الدكتور محمد المومني إن المديرية بدأت بالاستعداد مبكرا للعام الدراسي المقبل.



وأوضح المومني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الإجراءات بدأت بمناقشة التشكيلات وتشعيب الصفوف أو دمجها حسب الأعداد المتوقعة للطلاب، وتحديد الاحتياجات الفنية من المعلمين والمعلمات لكل مدرسة، وتغطية الشواغر وتحديد مراكز العمل الجديدة للمعلمين والمعلمات.

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