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الإثنين، 28-02-2022 04:39 م

استقالة 5 أعضاء من إدارية مستثمري قطاع الإسكان

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الوكيل الاخباري - قدّم أعضاء من الهيئة الإدارية لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، الاثنين، استقالاتهم من عضوية الهيئة اعتبارا من اليوم.

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وتقدم كل من زيد التميمي، وسلطان حسان، وسامي غنام، من عضوية الهيئة الإدارية، بالإضافة إلى أشرف خلف ووائل شحادة اللذان استقالا من الهيئة في وقت سابق، فيما اعتذر الأعضاء الاحتياط عن الانضمام للهيئة، ليصبح عدد الأعضاء المستقيلين 5 أعضاء، من أصل 9 أعضاء.


المهندس زيد التميمي أوضح أن "الأعضاء قدموا استقالاتهم إلى وزارة الداخلية بوصفها الجهة المسؤولة عن الجمعيات في المملكة، عازيا سبب الاستقالة إلى التفرد بالقرارات وعدم مشاركة الهيئة الإدارية بإدارة شؤون الجمعية، واتخاذ القرارات المخالفة لنظام الجمعية والأنظمة والقوانين دون عرضها على أعضاء الهيئة، الأمر الذي يستحيل معه خدمة القطاع وأعضاء الجمعية".


وبين أن المادة 19 من قانون الجمعيات في المملكة، تنص على أن للوزير المختص تعيين هيئة إدارية مؤقتة للجمعية لتقوم بمهام هيئة إدارتها، وتحل محلها في تعذر عقد اجتماع هيئة إدارة الجمعية، إثر فقدان النصاب القانوني، بسبب الاستقالة أو الوفاة.

 

بترا


 




 

 


 

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