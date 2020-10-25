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الأحد، 25-10-2020 05:35 م

استقبال أعداد محدودة من المسافرين عبر 3 معابر حدودية بدءا من الخميس

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الوكيل الاخباري - قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا، مازن الفراية، إنه سيتم استقبال أعدادا محدودة من المسافرين عبر 3 معابر حدودية يُعاد فتحها الخميس المقبل، كـ "تجربة أولية لتقييم وضع المراكز الحدودية وقدرتها على استقبال المسافرين".

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وأضاف الفراية خلال مؤتمر صحفي من رئاسة الوزراء، أن "مركز حدود المدورة وجسر الشيخ حسين سيستقبلان 100 مسافر يوميا، فيما سيستقبل جسر الملك حسين 150 مسافر".


والقادم للأردن، "عليه التسجيل عبر منصة VISITJORDAN التي سيضاف لها خيار العودة برا، وعلى المسافر تسجيل بياناته كافة على المنصة التي ستمنحه QRCODE سيتيح له دخول المركز الحدودي"، وفق الفراية.


"شرط العودة إلى الأردن برا إجراء فحص الكشف عن كورونا قبل 5 أيام من العودة"، بحسب الفراية.


ويتحمل الشخص القادم للأردن كلفة الفحص للكشف عن الفيروس، "ستدفع عبر المنصة، وسيتم إبلاغه بنتيجة الفحص عبر رسالة نصية"، وفق الفراية.


وأوضح: "هنالك مختبر طبي في كل مركز حدودي، ولن ينتظر المسافر نتيجة فحصه بل سيمضي في وجهته".


وسيسمح للقادمين برا القدوم بمركباتهم الخاصة بالدخول، لكن "شريطة تعقيم السيارة في المركز الحدودي، كما سيسمح للأشخاص بالعودة عبر النقل العمومي بالتنسيق مع هيئة النقل البري".


وأشار إلى أنه "بدءا من الاثنين، سيخصص مركز اتصال في وزارة الداخلية للإجابة على استفسارات المواطنين والقادمين حول آلية العودة من الخارج، وهناك غرفة عمليات للتعامل مع الحالات الاستثنائية".


وسيتاح خيار داخل منصة VISITJORDAN ابتداء من الثلاثاء المقبل، على أن يبدأ استقبال المسافرين اعتبارا من يوم الخميس"، وفقا للفراية.

 


المصدر : المملكة



 




 

 


 

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