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الأحد، 27-02-2022 07:22 ص

استقبال طلبات الاشتراك بامتحان التوجيهي اليوم

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الوكيل الإخباري - تبدأ وزارة التربية والتعليم الأحد، باستقبال طلبات الاشتراك في امتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2022، للطلبة النظامين وطلبة الدراسة الخاصة الجدد، والطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح أو الذين يرغبون في رفع المعدل للخطط الدراسية لعام 2018 فيما بعد.

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وتستمر عملية تقديم الطلبات حتى نهاية دوام يوم الخميس 10 آذار/مارس المقبل، وفق “التربية” ولن يتم تمديد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ.


وعن إجراءات التسجيل حسب الآتي، أوضحت الوزارة أن الطلبة النظاميون، سيحصلون على طلبات اشتراكهم عن طريق مدارسهم في فترة التسجيل المذكورة أعلاه وعليهم إحضار الوثائق الآتية لإرفاقها بطلب الاشتراك:


1-صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة مصدقة عن جواز السفر الأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر.


2-صورتين شخصيتين حديثتين متطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6.


3-رسوم الاشتراك: (20) دينارًا للطالب النظامي في المدارس الحكومية و(50) دينارًا للطالب النظامي في المدارس الخاصة.


أما الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والطلبة الراغبين في رفع المعدل، سيكون التسجيل لهم إلكترونيًا عن طريق الموقع الإلكتروني، أو من خلال الرابط الخاص بعملية تسجيل هؤلاء الطلبة الموجود على الصفحة الرئيسة لموقع وزارة التربية والتعليم (moe.gov.jo)، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، ويتم دفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق اي فواتيركم (eFAWATEERcom) من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين.  


وبالنسبة لطلبة الدراسة الخاصة الجدد لعام 2022، سيحصلون على طلبات اشتراكهم من خلال مراجعة مديريات التربية والتعليم في فترة التسجيل المذكورة، أما الطلبة الموجودين خارج المملكة الأردنية الهاشمية فيمكنهم مراجعة مكاتب السفارات الأردنية والمستشارين الثقافيين في مناطق إقامتهم، ويُطلب من طلبة الدراسة الخاصة الجدد الآتي:


1-  الشهادات العلمية والوثائق الأصلية أو صورة مصدقة عنها والتي سمح لهم بموجبها التقدم للامتحان العام، أو آخر كشف علامات لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.


2-  صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر.
3-  صورتان شخصيتان حديثتان متطابقان للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6.
4-  رسوم الاشتراك.
وأشارت الوزارة إلى أن رسوم الاشتراك للطلبة غير النظاميين (طلبة الدراسة الخاصة) هي: (20) دينارًا رسم اشتراك للامتحان + (10) دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة واحدة يرغب المشترك التقدم فيه، و(5) دنانير عن كل ورقة يرغب المشترك التقدم فيها في المبحث المكون من ورقتين.



 




 

 


 

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