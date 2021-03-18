استقبال طلبات الاشتراك لامتحان التوجيهي ينتهي اليوم

الوكيل الإخباري - تنتهي اليوم الخميس، فترة استقبال طلبات الاشتراك في الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) 2021، والتي كانت قد بدأت في 28 شباط/ فبراير الماضي.

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وقال مدير إدارة الامتحانات في الوزارة علي حماد في وقت سابق، إنه لن يتم تمديد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد الخميس.



وبين حماد أن الطلبة النظاميين، يحصلون على طلب اشتراكهم عن طريق مدارسهم في فترة التسجيل المحددة، داعيا إياهم إلى إحضار الوثائق المطلوبة لإرفاقها بطلب الاشتراك وهي: صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية)، أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، بالإضافة إلى صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6.

وأوضح حماد أن رسوم الاشتراك هي 20 دينارًا للطالب النظامي في المدارس الحكومية و(50) دينارًا للطالب النظامي في المدارس الخاصة.



وفيما يتعلق بالطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والطلبة الراغبين في رفع المعدل، وكذلك الطلبة المستنفدين حقهم، قال حماد إن عملية التسجيل ستكون إلكترونيا لهؤلاء الطلبة عن طريق الموقع الإلكتروني، أو من خلال الرابط الخاص بعملية التسجيل الموجود على الصفحة الرئيسة لموقع وزارة التربية والتعليم، دون الحاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، فيما يتم دفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة وفقط عن طريق (إي فواتيركم) من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يحضر الطالب صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 عند استلام بطاقة الجلوس الورقية.



وحول طلبة الدراسة الخاصة الجدد لعام 2021، بين حماد أنهم سيحصلون على طلبات اشتراكهم من خلال مراجعة مديريات التربية والتعليم في فترة التسجيل المحددة، فيما يمكن للطلبة الموجودين خارج المملكة، مراجعة مكاتب السفارات الأردنية والمستشارين الثقافيين في مناطق إقامتهم لغايات التسجيل.



وقال إن على هؤلاء الطلبة إحضار الوثائق المطلوبة وهي، الشهادات العلمية، والوثائق الأصلية، أو صورة مصدقة عنها، والتي سمح لهم بموجبها التقدم للامتحان العام، أو آخر كشف علامات لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وصورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية)، أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، إضافة إلى صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6.



وبين حماد أن رسوم الاشتراك للطلبة غير النظاميين (طلبة الدراسة الخاصة) هي: 20 دينارًا رسم اشتراك للامتحان، و 10 دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة/فصل واحد يرغب المشترك التقدم فيه، و5 دنانير عن كل ورقة/فصل يرغب المشترك التقدم فيه في المبحث المكون من ورقتين/فصلين.



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