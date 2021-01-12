استقبال مراجعي عيادات الاختصاص بالخدمات الطبية.. الأحد

الوكيل الإخباري - أعلنت الخدمات الطبية الملكية عن عودة استقبال المراجعين لعيادات الاختصاص، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، الموافق 17/1/2021، وفي كافة مستشفياتها.
وجاء خلال بيان تم نشره عبر الصفحة الرسمية "الفيسبوك" للخدمات الطبية الملكية :
ستكون الأولوية للمراجعين الحاصلين على مواعيد مسبقة، كما يمكن للمراجعين تجديد مواعيدهم من خلال منصة الخدمات الطبية الإلكترونية أو من خلال أقسام السجل في المستشفيات.
وتؤكد الخدمات الطبية الملكية على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والسلامة العامة، من تباعد جسدي وارتداء الكمامة، أثناء التواجد داخل العيادات.
يشار إلى أن زيارة المرضى ما زالت ممنوعة حفاظاً على السلامة العامة والسيطرة على منع انتشار فيروس كورونا.
وكان "برنامج الوكيل" ، قد تلقى اتصالا من مواطن يتساءل من خلاله عن موعد إعادة فتح عيادات مدينة الحسين الطبية .
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إعادة فتح عيادات مدينة الحسين الطبية قريبا