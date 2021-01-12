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الثلاثاء، 12-01-2021 01:16 م

الأولوية للمواعيد المسبقة

استقبال مراجعي عيادات الاختصاص بالخدمات الطبية.. الأحد

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الوكيل الإخباري - أعلنت الخدمات الطبية الملكية عن عودة استقبال المراجعين لعيادات الاختصاص، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، الموافق 17/1/2021، وفي كافة مستشفياتها.

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وجاء خلال بيان تم نشره عبر الصفحة الرسمية "الفيسبوك" للخدمات الطبية الملكية :

 

ستكون الأولوية للمراجعين الحاصلين على مواعيد مسبقة، كما يمكن للمراجعين تجديد مواعيدهم من خلال منصة الخدمات الطبية الإلكترونية أو من خلال أقسام السجل في المستشفيات.


وتؤكد الخدمات الطبية الملكية على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والسلامة العامة، من تباعد جسدي وارتداء الكمامة، أثناء التواجد داخل العيادات.


يشار إلى أن زيارة المرضى ما زالت ممنوعة حفاظاً على السلامة العامة والسيطرة على منع انتشار فيروس كورونا.

 

وكان "برنامج الوكيل" ، قد تلقى اتصالا من مواطن يتساءل من خلاله عن موعد إعادة فتح عيادات مدينة الحسين الطبية .

 

لمشاهدة المادة:

إعادة فتح عيادات مدينة الحسين الطبية قريبا




 




 

 


 

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