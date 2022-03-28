استقبال 25 باخرة سياحية تحمل 18 ألف سائح خلال 2022

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استقبلت موانئ العقبة العام الحالي نحو 25 باخرة سياحية، تحمل على متنها 18 ألف سائح من مختلف جنسيات العالم، زاروا منطقة المثلث الذهبي: رم، والبتراء، والعقبة، ويتوقع زيادة أعدادهم خلال الأيام المقبلة بعد تعافي القطاع السياحي من تداعيات جائحة كورونا، وفق مدير سياحة العقبة، عماد الرواحنة.وقال الرواحنة، في تصريح صحفي الاثنين، إن الجائحة أثرت على أعداد البواخر السياحية القادمة إلى العقبة خلال العامين الماضيين، منوها أن العام الحالي يعد عاماً استثنائيا مبشرا بقدوم عشرات البواخر إلى العقبة بعد تعافي قطاع النقل البحري السياحي من تداعيات كورونا.وأشار إلى أن قطاع السياحة البحرية في العقبة يشهد نموا ملحوظا، حيث تضاعف عدد الركاب الذين وصلوا إلى مدينة العقبة الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي، ويتوقع أن يستمر نمو هذا القطاع والوصول إلى 100 ألف سائح خلال العام الحالي من مختلف الجنسيات الأوروبية.وأكد الرواحنة أن هناك فوائد مباشرة وغير مباشرة تجنيها السياحة البحرية، تتمثل بأعداد الزوار ومعدلات الإنفاق السياحي، إلى جانب أنها وسيلة ترويج مباشرة للعقبة ومنطقة المثلث الذهبي كوجهة سياحية من خلال السياح، كونهم سفراء مؤثرين في عائلاتهم ومجتمعهم، متوقعاً عودة الكثير منهم لزيارة العقبة مجدد.