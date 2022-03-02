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الأربعاء، 02-03-2022 09:17 ص

استقرار أسعار الخضار اليوم الأربعاء

خضار 1


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 3054.419 طن، توزعت على 1935.358 طن خضار، 883.882 طن فواكه، و 211.507 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 211.507 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 50 قرش، بندورة من 20 إلى 35 قرش، خيار من 20 إلى 45 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الأربعاء :




 




 

 


 

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