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الإثنين، 21-03-2022 08:39 ص

استقرار أسعار الخضار اليوم الإثنين

خضار 6


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين 2691.559 طن، توزعت على 1581.725 طن خضار، 894.301 طن فواكه، و 215.534 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 158.824 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 50 قرش، بندورة من 25 إلى 40 قرش، خيار من 50 إلى 80 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الإثنين:



 




 

 


 

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