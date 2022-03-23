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الأربعاء، 23-03-2022 08:36 ص

استقرار أسعار الخضار اليوم بعد موجة ارتفاعها

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 1930.148 طن، توزعت على 1105.775 طن خضار، 659.366 طن فواكه، و 165.008 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 227.601 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 30 قرش، بطاطا من 30 إلى 50 قرش، بندورة من 25 إلى 40 قرش، خيار من 40 إلى 80 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الأربعاء:



 




 

 


 

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