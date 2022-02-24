الخميس 24-02-2022
الوكيل الاخباري

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

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الخميس، 24-02-2022 09:12 ص

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

خضار


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2612.170 طن، توزعت على 1762.538 طن خضار، 620.559 طن فواكه، و229.073 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 256.073 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 35 إلى 45 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 20 إلى 50 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس :

 





 




 

 


 

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