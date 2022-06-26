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الأحد، 26-06-2022 07:38 ص

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3891.674 طن، توزعت على 2618.580 طن خضار،1087.082 طن فواكه، و 186.012 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1656.370 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 25 قرش، بطاطا من 20 إلى 35 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 15 إلى 30 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاحد:



 




 

 


 

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