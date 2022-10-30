الأحد 30-10-2022
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الأحد، 30-10-2022 07:41 ص

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3620.720 طن، توزعت على 2013.673 طن خضار،1356.429 طن فواكه، و 250.618 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1223.310 طن خضار وفواكه.

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وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 40 قرش، بطاطا من 40 إلى 70 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 30 إلى 45 قرش، الليمون من 50 إلى 80.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاحد:



 




 

 


 

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