الثلاثاء 07-06-2022
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 07-06-2022 08:48 ص

استقرار أسعار الخضار محلياً الثلاثاء - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 3818.924 طن، توزعت على 2854.953 طن خضار،795.897 طن فواكه، و 168.076 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1400.403 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 25 قرش، بطاطا من 25 إلى 40 قرش، بندورة من 10 إلى 30 قرش، خيار من 15 إلى 25 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:

 



 




 

 


 

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