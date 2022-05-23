الإثنين 23-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

استقرار أسعار الخضار محلياً اليوم الإثنين

متى وأين ظهر جدري القرود أول مرة؟

لأول مرة .. عدد النازحين قسرا في العالم تجاوز 100 مليون

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الأرجنتين ترصد أول حالة يشتبه إصابتها بجدري القرود

رياح نشطة السرعة تؤثر على المملكة اليوم

العثور على جثة عشريني داخل حفرة امتصاصية في عمان

معسكر شبابي بعنوان الأمن والسلامة الوطنية بالكرك

عجلون : لقاء تعريفي حول برامج جيدكو

جلسة ثقافية بعنوان القراءة حياة بإربد

الإثنين، 23-05-2022 07:38 ص

استقرار أسعار الخضار محلياً اليوم الإثنين

0L5A5733


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين 3849.398 طن، توزعت على 2633.960 طن خضار،984.014 طن فواكه، و 231.424 طن ورقيات.

اضافة اعلان


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1406.831 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 25 قرش، بطاطا من 30 إلى 60 قرش، بندورة من 15 إلى 40 قرش، خيار من 15 إلى 25 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الإثنين :



 




 

 


 

إقرأ ايضا
52022120044414894217

معسكر شبابي بعنوان الأمن والسلامة الوطنية بالكرك

5202220191528619889928

عجلون : لقاء تعريفي حول برامج جيدكو

5202221182354228545249

جلسة ثقافية بعنوان القراءة حياة بإربد

5202221201445333730953

أمسية حول دور المثقف في المجتمع بالزرقاء

w

بلدية الرصيفة تنفذ حملة نظافة وصيانة شاملة للطرق

5202218174812309429527

الاردن يدين قرار محكمة إسرائيلية يسمح للمتطرفين بأداء طقوسٍ في باحات الأقصى

أخبار متعلقة
0L5A5734

استقرار أسعار الخضار محلياً اليوم

0L5A5725

تعرف على أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم

0L5A5725

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم الثلاثاء

0L5A5727

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

0L5A5727

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم الخميس

0L5A5727

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم الاربعاء