الإثنين 16-05-2022
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الإثنين، 16-05-2022 08:43 ص

استقرار أسعار الخضار محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين 3834.003 طن، توزعت على 2537.955 طن خضار،1053.487 طن فواكه، و 242.561 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 115.292 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 30 قرش، بطاطا من 30 إلى 60 قرش، بندورة من 6 إلى 16 قرش، خيار من 10 إلى 25 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الإثنين :



 




 

 


 

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