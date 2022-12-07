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الأربعاء، 07-12-2022 07:43 ص

استقرار أسعار الخضار محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 3300.128 طن، توزعت على 1870.821 طن خضار،1108.990 طن فواكه، و 320.317 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 198.672 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 30 إلى 50 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 15 إلى 35 قرش، الليمون من 60 إلى 80 ، زيتون من 60 إلى 130 قرشاً ، زهرة من 20 إلى 35 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء:



 




 

 


 

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