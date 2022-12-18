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الأحد، 18-12-2022 07:41 ص

استقرار أسعار الخضار محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3608.714 طن، توزعت على 2343.636 طن خضار،978.826 طن فواكه، و 286.253 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 211.229 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 35 إلى 55 قرش، بندورة من 13 إلى 25 قرش، خيار من 15 إلى 25 قرش، الليمون من 60 إلى 80 ، زيتون من 60 إلى 100 قرشاً ، زهرة من 20 إلى 35 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاحد:



 




 

 


 

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