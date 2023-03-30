الخميس 30-03-2023
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الخميس، 30-03-2023 09:39 ص

استقرار أسعار الخضار محلياً في الأسبوع الثاني من رمضان

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الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الخضار في بداية الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك محلياً بعد ارتفاعها خلال الأسبوع الأول .

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كما بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2737.714 طن، توزعت على 1894.528 طن خضار، 634.723 طن فواكه، و 208.462 طن ورقيات.


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 317.241 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، الفلفل الحلو (الفليفلة) من 80 إلى 120 قرش ، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 40 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 25 إلى 45 قرش، الليمون من 60 إلى 80 ، زهرة من 25 إلى 40 قرشاً ، الموز البلدي من 60 إلى 100 قرشاً ، الثوم من 30 إلى 60 قرشاً ، فلفل حار من 40 إلى 80 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة اليوم الخميس:



 




 

 


 

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