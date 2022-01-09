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الأحد، 09-01-2022 09:05 ص

استقرار أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3274.830 طن، توزعت على 1896.351 طن خضار، 1071.179 طن فواكه، و307.300 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 445.136 طن خضار وفواكه. 

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 35 إلى 50 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 20 إلى 45 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الأحد:

 


 




 

 


 

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