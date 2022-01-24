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الإثنين، 24-01-2022 10:21 ص

استقرار أسعار الخضار والفواكه في السوق اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2761.124 طن، توزعت على 1575.862 طن خضار، 920.120 طن فواكه، و265.142 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 475.982 طن خضار وفواكه. 

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 55 قرش، بطاطا من 35 إلى 55 قرش، بندورة من 7 إلى 20 قرش، خيار من 50 إلى 80 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين:

 



 




 

 


 

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