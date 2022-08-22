الإثنين 22-08-2022
الوكيل الاخباري

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

أسعار الذهب تهبط عالمياً

السير: اصابتان بحادثي دهس في عمان صباح اليوم

تفاصيل تعديل أسس إيصال التّيار الكهربائي على حساب فلس الريف

سقوط حاوية عن سطح شاحنة يعيق السير على الصحراوي مؤقتاً

بعد حادثة وفاة 5 اطفال بحريق منزل الرصيفة.. تعرف على أبرز أسباب حرائق التماس الكهربائي

تعرف على أسعار الليرة الانجليزي والرشادي اليوم في المملكة

أسعار الذهب في الأردن الاثنين

انهيار أجزاء جديدة من صوامع مرفأ بيروت

اعلان صادر عن التدريب المهني للتعاقد مع مدربين وشراء خدمات آخرين

الإثنين، 22-08-2022 07:42 ص

استقرار أسعار الخضار والفواكه محلياً

0L5A5730


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3097.339 طن، توزعت على 1716.615 طن خضار،1178.566 طن فواكه، و 202.159 طن ورقيات.

اضافة اعلان


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1614.8813طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 37 قرش، بطاطا من 30 إلى 50 قرش، بندورة من 7 إلى 20 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين:



 




 

 


 

إقرأ ايضا
820222192358312185498

السير: اصابتان بحادثي دهس في عمان صباح اليوم

FB_IMG_1656647491718

ارتفاع الطلب على رحلات العمرة بالتزامن مع عطلة المدارس

طريق

سقوط حاوية عن سطح شاحنة يعيق السير على الصحراوي مؤقتاً

8314929977_36b1d58cf6_o

أمسية قصصية في الزرقاء

300765044_439669751539001_1035447007809284986_n

افتتاح الأيام الطبية المجانية في غرفة تجارة إربد

4PMr5V5FgyDu9tqVGgAzCnhkWicUo7WiW9ie7Km5

اعلان صادر عن التدريب المهني للتعاقد مع مدربين وشراء خدمات آخرين

أخبار متعلقة
خضار2

الإثنين .. أسعار الخضار والفواكه محلياً

0L5A1048

أسعار الخضار والفواكه محلياً الأحد

خضار 6

تفاصيل أسعار الخضار والفواكه محلياً

خضاررر

تفاصيل أسعار الخضار والفواكه محلياً

خضار 3

أسعار الخضار والفواكه محلياً

0L5A5734

تعرف على أسعار الخضار والفواكه اليوم