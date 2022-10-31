الإثنين 31-10-2022
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الإثنين، 31-10-2022 07:21 ص

استقرار أسعار الخيار والبندورة محلياً اليوم

خضار 3


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3437.879 طن، توزعت على 1952.195 طن خضار،1224.326 طن فواكه، و 1224.326 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 261.358 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 35 إلى 45 قرش، بطاطا من 35 إلى 70 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 25 إلى 45 قرش، الليمون من 50 إلى 80.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين:



 




 

 


 

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