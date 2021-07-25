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الأحد، 25-07-2021 12:45 م

استقرار أسعار المستلزمات المدرسية

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الوكيل الإخباري - قال ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، الأحد، إن أسعار الزي المدرسي والأحذية والحقائب الخاصة بالمدارس الحكومية، مستقرة حول معدلاتها الاعتيادية مقارنة بسنوات سابقة.اضافة اعلان


وبين في تصريح، أن "الزي المدرسي للمدارس الحكومية، يتراوح سعره ما بين 6 دنانير و8 دنانير ونصف، بحسب الفئة العمرية والصفية، في حين تتراوح أسعار الحقائب المدرسية من غير العلامات التجارية، ما بين 4 و10 دنانير بحسب الجودة، واستقرت أسعار الأحذية حول معدلاتها المعتادة".

وأضاف أن "تجار الألبسة المدرسية جهزوا بضاعة بقيمة وصلت الى نحو 52 مليون دينار، وشملت زيا وأحذية وحقائب مدرسية للقطاعين الحكومي والخاص، وبأسعار مستقرة عند معدلات الأعوام السابقة".

وبين أن تكلفة تجهيز الطالب المدرسي في المدارس الحكومية من زي مدرسي وحذاء وحقيبة، تبلغ نحو 35 ديناراً، في حين تتفاوت التكلفة للطالب في المدارس الخاصة بحسب الشركات والمصانع المتعاقدة معها.

وأكد القواسمي إلى أن الأسعار مستقرة نتيجة لتوفر البضائع منذ العام السابق، جراء التحول للتعليم الإلكتروني وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار الى أن استقرار التصريحات الحكومية حول عودة التعليم الوجاهي في المدارس، يسهم في انسياب بضائع القطاع للمحال التجارية بسهولة وينشط الطلب في السوق المحلية.

 




 

 


 

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