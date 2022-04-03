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الأحد، 03-04-2022 05:59 م

استقرار أسعار المواد التموينية والدواجن في أسواق السلط

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الوكيل الاخباري - تشهد الأسواق التجارية في مدينة السلط استقرارا في أسعار المواد التموينية ولحوم الدواجن مع بدء شهر رمضان المبارك، سيما بعد تحديد الحكومة لسعر هذه المواد، ما أنعش الحركة الشرائية.

وقال مواطنون في المدينة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المواد التموينية واللحوم والخضار والفواكه متوفرة بكميات كافية إلا أن أسعار الخضار والفواكه شهدت ارتفاعا ملحوظا قبل حلول الشهر الفضيل، وما زالت مرتفعة.

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